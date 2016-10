Lihtne nipp, kuidas koostada piisavalt turvaline, aga meeldejääv salasõna

Salasõnasid nuhkivad programmid on piisavalt targad, et ära arvata lihtsamad paroolid, sellepärast ongi oluline oma tunnussõna teha võimalikult keeruliseks. Tihti on aga probleem, et keerulised salasõnad ei taha meeles püsida. Business Insider annab head nõu, kuidas keerulist salasõna teha ja seda meeles pidada.

Kõige parem on välja mõelda mingi lause. Näiteks «Ma ostsin oma praeguse telefoni 250 euroga» ja siis võtta selle lause esimesed tähed ning võimalusel muuta mõni sõna sümboliks, nii saamegi parooliks «Moopt250€», mida on lihtne ka meeles pidada. Lausest tekitatud salasõna on piisavalt keerukas ja sisaldab nii suuri kui väikseid tähti ning lisaks ka numbreid ja sümboleid.

Halb parool on näiteks see, kui võtad tavalise igapäeval kasutusel oleva sõna ja lisad sellele otsa mõne numbri. Sellised salasõnad on programmide poolt väga lihtsasti ära arvatavad. Mida pikem tunnussõna on, seda raskem on seda ka tarkvaral ära arvata.