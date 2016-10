Uuring: laialt levinud mähkmed sisaldavad vähki tekitavaid aineid

Pampersid on Prantsusmaal ja ka paljudes teistes riikides enimmüüdud mähkmed, kirjutas The Local. Eile avaldatud Prantsuse terviseameti korraldatud uuring tõi ilmsiks, et titelapid sisaldavad mürgiseid kemikaale, mis on vähkkasvajate tekkeallikaks.

Leitud ühendid võivad põhjustada lapsele naha-, kopsu-, põie-, maksa- ja maovähki. Iroonilisel kombel on neid ühendeid leitud just mähkmeosadest, mis peaksid kaitsema beebi õrna nahka ja vähendama ärritust. Ka vaseliinist, mis on kasutusel paljudes niisutavates hooldusvahendites, on leitud kahjulikke aineid.

Need ühendid on mähkmetes, mis on pea 24 tundi ööpäevas beebi naha vastas. Eksperdid lisasid, et leiti vaid minimaalne kogus vähkitekitavaid aineid, vaid 0,2 milligrammi kilogrammi kohta ja see on Euroopa regulatsioonide järgi tegelikult lubatud, aga uurijate arust ei tohiks sedagi olla.

Seni kuni kasvõi väike kogus vähkitekitavat ainet on lubatud, ei saa uuringu autori sõnul seda normaalsusena võtta. Ta arvas, et lastel, kes Pampersi mähkmeid kannavad võivad pikas plaanis olla suuremad riskid haigestuda.

Pampersi esindaja veel omapoolset kommentaari pole andnud.