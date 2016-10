Skandaali sattunud Läti munatootja otsustas selgitada šokeerivat videot

«Loomakaitsjate video on tehtud vanades Madona ja Daugavpilsi kanalates, kus linnud olid oma munemisea lõouperioodil ja nende suled hakkasid välja langema,» teatas ettevõte oma pressiteates. Ettevõtte sõnul on sulgede kadumine loomulik protsess, sest puurikanade suled taastuvad aeglasemalt. Balticovo kinnitusel ollakse teadlikud sellest, et mõne aasta eest ostetud vanad kanalad, mis küll vastavad euronõuetele, vajavad kaasajastamist.

Balticovo teatel parandatakse mõlemas kanalas suleliste elutingimusi ja turvakontrolli, et surnud linnud kiiremini avastada ning ära korjata. Ettevõtte teatel tuleb surnud kanad korjata ära kord päevas, kuid oluline osa on selles ka töötajatel ja nii võivad mõned surnud sulelised jääda märkamata.

Kuigi ettevõtte kinnitusel vastavad praegused tingimused nõuetele, on siiski olemas võimalik neid veelgi parandada ning tõsta töötajate taset. Madona farm annab kolm ja Daugavpilsi kanala viis protsenti ettevõtte toodangust. Madonas on kavas pärast uuendusi hakata kasvatama vabapidamisel kanu.

Ettevõtte esindajad tunnistasid oma kodulehel, et videomaterjal avas küll nende silmad selles osas, et asjalood võiks tingimata paremad olla, kuid samas ei tunnista nad, et midagi olnuks valesti.

Balticovo lubab järk-järgult suurendada vabapidamisel kanade arvu. Lähitulevikus plaanitakse hakata müüma isegi 0-kategooria mahepõllumajanduslikult toodetud mune, mida ei paku täna müügiks veel ükski Läti ettevõte.

Praegu müüakse Läti turul vaid kahe protsendi ulatuses vabapidamisel või õrrekanade mune, kuigi Läti tarbijad oleks tegelikult valmis nende eest veidi rohkem maksma. Samas just soodsa hinnataseme pärast on seni puurikanade munadest huvitunud lausa 90 protsenti Balti riikide tarbijatest.

Balticovo esindajate kinnitusel peetakse puurikanade mune ka inimtoiduna kõige ohutumaks, sest neid peetavat kõige puhtamates tingimustes. Puurikanasid ei puuduta sooleinfektsiooni ega koktsidioosi oht, kuna nad ei ole puutu kokku väljaheidetega, mida võib juhtuda aga vabapidamisel kanade puhul.

Kuigi mõneti on puurikanade pidamisel ja munadel seega teiste seas eeliseid, näeb Balticovo siiski potentsiaali suurendada õrrekanade ja vabapidamisel kanade munade müüki. Ettevõte plaanib panustada kuni 30 miljonit eurot vahenditesse, mida on selleks tarbeks vaja. Sel aastal jätkatakse tootearendust ning investeeritakse üle 800 000 euro tibusoojenditesse ja muudesse vajalikesse vahenditesse.

Lisaks lubab ettevõte aktiivsemalt tegeleda kanade heaolu ning ohutuse arendamisega. Selleks on ette nähtud kanade regulaarne tervisekontroll, mis sisaldab nii kliinilist vaatlust kui ka erinevaid terviseanalüüse. Ettevõtte kommertsdirektor Toms Auškaps rõhutas, et sel puhul mängib rolli ka inimtegur just muutuste märkamise osas ning selleks püütakse kanadega kokku puutuvate töötajate teadmisi ja oskusi arendada.