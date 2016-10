Nipid, millega banaanide küpsemist kiirendada või aeglustada

Siiski leidub mõni nipp, mille abil saad banaanide küpsemist vastavalt vajadusele kas kiirendada või aeglustada, kirjutab Real Simple.

Kui sul on aega kuni kaks päeva: pane banaanid paberkotti ning hoia toatemperatuuril. Banaanid eritavad küpsedes taimehormooni etüleeni. Paberkotis hoiustades kiirendad banaanide küpsemise protsessi, sest etüleeni tootmine suureneb.

Kui sul on aega üks öö: pane banaanid paberkotti ning lisa üks õun, avokaado või pirn. Ka need puuviljad eritavad etüleeni ning kiirendavad küpsemise protsessi veelgi.

Kui sul on aega üks tund: plaanid retseptis kasutada banaanipüreed, kuid banaan on alles roheline ja kõva? Pane terve koorimata banaan ahju ning küpseta seda tund aega 150 kraadi juures. Pane banaan järgmiseks külmkappi veidikeseks jahtuma ning seejärel koori. Nüüd on banaan piisavalt «küpseks saanud» ning valmis retseptis kasutamiseks.

Kui banaan on juba üsna küps, kuid tunned, et lähipäevil selle järele isu ei ole, siis pane see parem külmkappi. Banaanikoor võib küll juba pruun olla, kuid sisemus küpseb külmkapis märgatavalt aeglasemalt edasi, võides jääda samale tasemele isegi nädalaks.

Ka banaanikoori ei tasu minema visata, sest need on ideaalseks väetiseks näiteks roosidele. Roosipõõsast istutades mata pinnasesse banaanikoor, sest selles sisalduv kaalium toidab taime ning aitab sel haigustega võidelda.