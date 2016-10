Vaata kaardilt, milliseid supermarketeid on Tallinnas ja selle ümbruses kõige enam

Ei saaks öelda, et inimestel raha vähe oleks – ostukeskuseid on pealinn ja selle lähiümbrus täis. Igas ostukeskuses on aga omaette toidupood, lisaks on linna peal laiali ka eraldiseisvaid väikesi kodupoode ja suuremaid supermarketeid.

Tallinnas ja selle ümbruses jagavad suurimat poodide arvu Rimi ja Maxima. Mõlemas neis moodustavad enamiku poodidest kodupoed – kas mini-Rimid või X Maximad.

Kõige rohkem supermarketeid on aga Selveri nimistus. Kui varem oli Selveril ka kodupoodide bränd – koduselver, siis tänaseks on needki Selverid läbinud uuenduskuuri ning klassifitseeruvad supermarketiteks.

Prismad on kõik hüpermarketid ja Grossi poed on kõik kodupoed. Coopi alla kuuluvad A&O, Konsum ja Maksimarket jagunevad vastavalt nii: A&O on kodupood, Konsum supermarket ja Maksimarket on hüpermarket.

Vaata kaardilt, kes laiutab Tallinnas.

Rimi (punane ikoon), Prisma (roheline ikoon), Selver (kollane ikoon), Coop (sinine ikoon), Maxima (tumesinine ikoon), Grossi (tumepunane ikoon), Comarket (lilla ikoon).