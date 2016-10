Šokeeriv video puurikanade elust võib tühjendada Eesti poeletid

Läti loomaõiguslased avaldasid video puurikanade elust Balticovo Madona ja Daugavpilsi farmides. Šokeerivas videos on näha, et osa kanu on vigastatud ja kaotanud suure osa oma sulestikust. Samuti on näha surnud loomi, kes on jäetud koos elavate kanadega puuridesse vedelema.

Eestis müüvad Balticovo mune Rimi, Selver ja Maxima. «Leiame avaldatud informatsiooni olevat väga häiriva ning seepärast oleme hankijalt täiendavaid selgitusi küsinud ning kohtumine nendega aruteluks on juba lähiajaks kokku lepitud,» ütles Rimi pressiesindaja Katrin Bats.

Ta selgitas, et loomade kohtlemise tingimusi kontrollitakse kõikide Rimi omamärgitoodete valmistajate puhul. Veidi harvem külastatakse teisi hankijaid. Balticovo Rimi Eestile omamärgitooteid ei vahenda.

«Loomade hea kohtlemise tagamiseks loodud kõrged standardid on nõutud Rimi vastutustundliku ettevõtluse lisalepingus hankijatele,» ütles Rimi esindaja. Balticovo seda lisalepingut veel allkirjastanud ei ole. «Seda me kindlasti nüüd neilt nõuame,» lubas Bats.

Selveri turundusjuhi Triin Kaare sõnul müüvad ka nemad Balticovo toodangut. «Olukord, mida on kirjeldatud, on kahtlemata hull,» tunnistas ta. Selver on oma koostööpartneriga juba vestelnud ja ees ootab ka kohtumine lähipäevil sel samal teemal. «Enne, kui me ei ole kohtunud, ei tee me ka otsust sortimendi osas,» lisas Kaare.

Ka Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratets kinnitas, et nende pood kaalub koostöö jätkamist Balticovo firmaga ning see otsus võib tulla lähipäevil

«Hiljuti avalikkuses kajastust leidnud info valguses alustasime Balticovo toodete ja nende tootmisprotsessi täiendavat kontrolli ning oleme ümber vaadanud oma lähimaks tulevikuks planeeritud turundustegevusi,» ütles Maxina esindaja. Ta lisas, et pood teeb omalt poolt kõik selleks, et tarbijatele oleks tagatud kvaliteetsed tooted ning kogu müügiprotsessi vältel oleksid täidetud nii head tavad kui ka kõik vastavad õigusaktid.

Balticovo teatas täna oma pressiteates, et loomaõiguslaste video on tehtud vanades Madona ja Daugavpilsi kanalates, mis vastavad kõikidele nõuetele ja mida on kontrollinud Läti veterinaar- ja toiduamet. Sellegipoolest lubab ettevõte kanalad kaasajastada ja hakata senisest rohkem müüma vabapidamisel kanade mune. Kanade kehva väljanägemist põhjendab firma sellega, et tegu on munemisprotsessi lõpus olevate kanadega, kel ongi vähem sulgi.