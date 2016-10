Vanaduspension kerkib järgmisel aasta 416 euroni

Pensionid kasvavad koos palkadega. Pensionideks on eelarves ette nähtud kokku 1,67 miljardit eurot. «Keskmine vanaduspension tõuseb 20 euro võrra 416 eurole ja jääb ka tulevikus maksuvabaks,» ütles Sester. Ta lisas, et üksi elavatele pensionäridele maksab riik täiendavat toetust 115 eurot aastas. Viimane on täiesti uus toetusskeem, mis rakendub järgmisest aastast.

Sester kinnitas, et ka haigekassa võimalused kasvavad tuleval aastal 66 miljoni euro võrra 1,09 miljardi euroni, sest palgad ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu laekumine kasvab. «Väited, et sotsiaalmaksu langetamine vähendab haigekassa sissetulekuid, on eksitavad ja asjatundmatud, sest seaduses on kompensatsioonivalem, mis tagab, et maksumuutused haigekassa sissetulekuid ei mõjuta,» lisas ta. Lisaks sellele saab järgmisel aastal hoo sisse euroraha toel esmatasandi tervisekeskuste rajamine.

Tervemate eluviiside toetamiseks on riigikogu menetluses eelnõu, mille kohaselt saab alates 2018. aastast tööandja töötaja tervise edendamise alla panna 400 eurot aastas, ilma et see loetaks erisoodustuseks.