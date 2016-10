Tippkokk: selle liigutusega tagad liha mahlakuse

«Liha küpsetatakse liiga kõrgel kuumusel ning lisaks sellele torgitakse seda pidevalt, et näha, kas see on juba seest küps,» nimetas kokk, vahendab Business Insider.

Veel suurem viga olevat aga see, et kohe pärast grillilt või kasvõi pannilt tõstmist lõigatakse liha lahti ning hakatakse sööma.

Bourdain rõhutab, et parima lihatüki saamiseks tuleb see pärast küpsemist rahule jätta – nimelt lase sel veel 10-15 minutit kaane all seista, enne kui sööma hakkad. See ei pruugi tunduda oluline, kuid kokk tõdeb, et just see liigutus määrab liha kvaliteedi.

«Lase sel seista, sest sel ajal toimub jahtuva lihatüki sees mahlade ringlemine ning liha jääb pärast seda eriti mahlakas ja perfektne,» kinnitas ta.

Lihale veidi töötlemisaega andes ühtlustub ka selle temperatuur, sest kohe lahti lõigates on liha keskkoht tulikuum.