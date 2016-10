Lähiajal Soome sõitvatel juhtidel tasub olla tähelepanelik

Sõidukiiruse alandamine tähendab, et nüüdsest tuleb sõita 20 km/h aeglasemalt, kirjutab Yle. Nii on kiirteedel senise 120 km/h kiiruse asemel lubatud sõita 100 km/h, maanteedel on kiirusepiirang 80 km/h.

Sellel reeglil on mõned erisused. Näiteks on 100 km/h lubatud mõnel maanteel, kus on eraldusriba või väike liikluskoormus. Mõnel teel aga on piirkiirus kõigest 60 km/h, kuna teeseisukord on nii kehv. Suvine piirkiirus hakkab taas kehtima kas märtsis või aprillis, sõltuvalt ilmastikuoludest.

Ka tuleb sõidukijuhtidel meeles pidada, et talverehvide kasutamine on kohustuslik alates 1.detsembrist kuni veebruari lõpuni ja soovitav ka väljaspool seda aega kehvade ilmastikuolude korral.