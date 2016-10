Portaali abiga saab valida sobivaima gaasipakkuja

Gaasihind.ee kalkulaatori abil on võimalik kõikide gaasimüüjate pakette näha võrreldaval ja täielikul kujul. Gaasimüüja valimiseks saab iga tarbija olulise info kiirelt ühest kohast ning jääb ära teenusepakkujatelt eraldi pakkumiste küsimine.

Gaasihind.ee käivitaja Kert Valbeti sõnul tuleb täna paljudele üllatusena, et gaasimüüjat saab üldse vahetada, kuigi see on tihti kiireim viis aastas isegi sadu eurosid kokku hoida.

«Kuna maagaasi müüjaid on turule tulnud mitu, siis otsustasime ka gaasipakettide võrdlusportaali avada. Gaasimüüjate paketid on täna küllaltki sarnased, samas hinnad erinevad kohati mitukümmend protsenti ning ka tingimused võivad erineda,» kirjeldas ta.

Valbet märkis, et gaasi puhul on enamasti tegemist muutuvate hindadega pakettidega, mis tähendab, et müüjatel on võimalik gaasihinda 30 päevase etteteatamisega muuta. Täna pakub aastaks fikseeritud paketti vaid Eesti Energia, mis on 15 protsenti kallim kui turu soodsaim gaasipakett. Soodsaimaks on tänase seisuga Alexela Energia pakett kodutarbijale.

Veebisaiti saab kasutada tasuta ja hetkel on võimalik võrrelda Eesti Gaasi, Eesti Energia, Alexela Energia, 220 Energia, Gaasienergia, Adven Eesti, Energate’i ja Tarbegaasi pakette. Keskkond on nii eesti- kui venekeelne. Gaasimüüja vahetamise protsess on lihtne ja sellega ei kaasne kulusid ega gaasitarne katkestusi. Enamasti lõpetab uus gaasimüüja vana lepingu tarbija eest ja müüja vahetus toimub kalendrikuu vahetumisel.

Gaasihind.ee kuulub Võrdle.ee võrdlusportaalide võrgustikku, kuhu kuuluvad veel elektripakettide võrdlusportaal Elektrihind.ee ning kasko- ja liikluskindlustuse võrdlusportaal Kindlustushind.ee.