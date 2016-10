Telekanalid liiguvad vaikselt, kuid sihikindlalt HD-pildi poole

Kuigi suurel osal inimestest on kodus juba väga võimsad telerid, mis näitaksid probleemivabalt HD-pilti, ei ole siiani enamik telekanaleid jõudnud telerite kvaliteedile järele. «Telia TV klientide seas on vaadatuim HD-kanal ETV ning umbes pool Videolaenutuse ja tasuta Filmiriiuli sisust vaadatakse täna HD formaadis,» kommenteeris Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton.

Anton lisas, et HD sisu vaatamise trend küll tõuseb, kuid vaikselt. «Põhjus on selles, et ekraanid lähevad suuremaks, aga enimvaadatud sisu ehk kohalike telekanalite pakutav sisu on täna peamiselt kättesaadav ainult SD formaadis,» põhjendas ta.

HD-kvaliteedi mittepakkumine võib Antoni sõnul kodumaistele telekanalite tähendada mingi hetk vaatajate kaotust, sest vaatajate tehniline võimekus kasvab pidevalt.

Kanal 2 lubab televaatajaid HD-pildiga rõõmustada lähitulevikus. «Oleme oma tehniliste uuendustega lõpusirgel ja testime praegu süsteeme. HD-pilti loodame hakata edastama seega mõne kuu jooksul,» sõnas Kanal 2 turundusjuht Pille-Mai Helemäe.

Suur osa TV3 sisust on juba praegu HD- formaadis vaadatav veebist, kuid telepildi kohta ei oska TV3 tegevjuht Priit Leito lubadust anda. «Kanalid tegelevad sellega. Nõudlus HD-le on suurem spordi osas ehk meie puhul räägime TV6st,» sõnas Leito. Ta lisas, et seriaalide ja uudiste vaatamisel pole efekt ega ka vaataja nõudlus kuigi suur.