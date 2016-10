Saladused, mida hotellitöötajad külastajatele ei räägi

Viisakus tasub ära. Hotelli administraator määrab selle, kes millise toa saab, vahendab Business Insider. Lisaks võib hotell pakkuda tasuta hüvesid, mida sa esialgu küsidagi ei oska. Kahtlemata pakutakse soodustusi, paremaid tube ja muid hüvesid neile külalistele, kes käituvad hotellitöötajaga viisakalt ja sõbralikult.

Parim aeg hotellikülastuseks on pühapäev. Pühapäevad on hotellides vaiksemad, sest suurem osa inimesi kirjutab end hommikul välja ning päeva jooksul suuri masse peale ei tule. Kui on valida, siis võiks eelistada kuu alguse pühapäevi, sest puhkajad on selleks ajaks juba läinud ning töö asjus reisijad pole veel laekunud. See tähendab, et hotellikülastajal on suurem võimalus parema toa saamiseks, sest väiksema nõudluse tõttu on lihtsalt suurem tubade valik.

Majutussaitidel tuba broneerides ei pruugi raha säästa. Hotellid eelistavad siiski otse tube müüa, kuna saitidele peavad nad maksma komisjonitasusid. Populaarsetele majutussaitidele pannakse tube müüki pigem seepärast, et vältida kesist täituvust. Kindlasti tasub hotelli helistada ja letihindu uurida, enne kui toa internetis broneerid.

Paljudele toateenijatele makstakse toa pealt. Paljudes riikides on levinud komme, et toateenija palk ei sõltu mitte töötundidest, vaid selle aja jooksul koristatud tubade arvust. See tähendab, et mida räpasem tuba on, seda kauem aega selle koristamine võtab ning ühtlasi väheneb ka võimalus lisarahaks. Seetõttu polegi ehk mõned hotellitoad piinlikult puhtad, vaid toateenija on toa kiirelt üle käinud ning kiirustanud järgmisesse. Suuresti sõltub seega toa puhtus ka toateenija kohusetundest.

Hotellil on head suhted kohaliku politseiga. Kuna hotellidest käib läbi palju ja värvikaid inimesi ning ööelugi on seal nädalavahetuseti kirev, peavad võimud aegajalt neid külastama. Üldiselt hoiavad hotellid nendega häid suhteid ning kindlasti hotellitöötaja ei kahtlegi politseisse helistamises, kui tegu on ohtliku olukorraga. Seetõttu tasub end hotelliski viisakalt üleval pidada.

Sa võid enese teadmata viibida samas hotellis koos kuulsusega. Paljud kuulsused eelistavad viimase vindi hotelli asemel väiksemat ja rahulikumat majutust. Kui nad seda ka teevad, siis eelistavad nad sisse hiilida öösel, mil liigub vähem rahvast ning on vähem tõenäoline teiste külaliste silma alla sattuda.

Hotellitoas leiduvatest klaasidest peaks hoiduma. Kui voodilinu vahetatakse iga külalise järelt, siis klaas või kohvitass tõenäoliselt vaid loputatakse puhtaks. Tegu võib olla ühe räpaseima esemega hotellitoas.