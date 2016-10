Maailmas levib uus autode ärandamise meetod

Kujutage ette olukorda supermarketi parklas, kirjeldab maailmas levivat skeemi TVnet. Tulete poest kottidega, panete need pagasiruumi, avate autoukse ja äkki märkate, et kojamehe all on dollari- või eurokupüür.

Ajal kui autojuht õngitseb rahatähte, ilmub ei tea kust varas ja sõidab autoga minema. Autojuhile jääb rahatäht, kui tal õnnestus see kätte saada ning võib juhtuda, et seegi on valeraha. Sellist skeemi ärandamisel kasutatakse USAs, mitmes Euroopa riigis, aga ka Venemaal.

Politsei andmetel pole Eestis selliseid ärandamisjuhtumeid veel olnud.