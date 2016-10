Saaremaal suletakse pea pooled postipunktid

Suletud postipunktid avatakse valdade halduses olevates raamatukogudes samast kuupäevast - 1. novembrist. Poodides said punktid tegutseda veidi alla kahe aasta, kirjutas Meie Maa.

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov põhjendas punktide sulgemist sellega, et majanduslikult ei ole neid otstarbekas pidada. Lisaks ei läinud sideteenuse pakkumise süsteemid kokku kaupluste kassasüsteemiga. Seetõttu sai poodides postiteenuste eest maksta ainult sularahas.

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles, et antud postipunktide puhul on partnerite muutus toimunud koostöös Saare TÜ ja kohaliku omavalitsuse esindajatega. «Mujal Eestis hetkel sarnaseid muudatusi plaanis ei ole,» lisas ta.

Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on nende kauplused sageli väiksemate piirkondade keskusteks. «Seetõttu oleme paljudes kauplustes lisaks põhitegevusele vahendanud ka postipunktide teenust,» ütles Miido. Ta lisas, et olenevalt piirkonnast on selle teenuse maht varieeruv, kuid mahtude kasvades peame arvestama sellega, et see ei hakkaks liigselt kaupluse põhitegevust mõjutama.

«Rääkides teistest piirkondadest, siis näiteks esmaspäeval avasime Pala AjaO kaupluses postipunkti ning sarnaseid avamisi on tulevikus veelgi tulemas. Seega ei ole üldist trendi või plaani, vaid kõik sõltub konkreetsest piirkonnast ja mahust,» rääkis kommunikatsioonijuht.