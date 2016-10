Jäätis, mis parandab su tervisenäitajaid

Jäätisearmastajast professor Valerio Sanguigni pani kokku rohkelt antioksüdante sisaldava jäätise ning patenteeris selle retsepti, vahendab Independent. Täpne retsept jääb saladuseks, kuid omapärane jäätis sisaldab toorkakaopulbrit, pähkleid ja rohelise tee ekstrakti, mis on tuntud südame tervist parandavate antioksüdantidena.

Jäätise degusteerimise tulemused Rooma Tor Vergata ülikoolis näitasid, et selle söönute kehalised näitajad paranesid mõnevõrra. Osalejatelt võeti vereproov enne ja pärast jäätisega maiustamist ning paluti sisejalgrattal vändata nii kiiresti, kui nad suudavad. Platseebona söödeti osalenutele ka tavalist šokolaadijäätist. Kui tavajäätisega rattasõidu tulemused ega tervisenäitajad ei muutunud, siis uue jäätise sööjate veresoonte funktsioonides nähti paranemist.

Sanguigni andis mõista, et kahtlemata ei pea tervislik toit halvasti maitsema. Talle teadaolevalt on tegu esimese uuringu ning tootega, mis tõestab, et ka naturaalne jäätis võib olla tervisenäitajaid arendav ning kasulik stressi vähendamisel ja füüsilise töö tegijatele.

«Palju räägitakse, et granaatõunad, goji-marjad jm on head antioksüdandid, kuid töötlemisel võivad need oma väärt omadused kaotada. Toiduained, mis töötlemisele ja säilitamisele paremini vastu peavad, on aga kakaooad ja roheline tee ning seda just madalatel temperatuuridel,» nimetas professor põhjuse, miks ta otsustas need komponendid panna jäätise sisse.