Kinnikeeratud küttekraanid: ema kolmeaastaste kaksikutega peab elama külmas majas

Kesktänava 14. majas elav Anna rääkis Põhjarannikule, et küte lülitati neil välja möödunud teisipäeval profülaktiliste tööde tõttu − igatahes nii oli kirjas maja külge pandud teates, kirjutas Põhjarannik.

«Ootame iga päev, et küte taas sisse lülitataks. Seda lubati teha möödunud reedel, kuid kütet pole endiselt, korteris on külm, ehkki meil on soojustusega põrandad. Mul on kolmeaastased kaksikud ning ma kardan nende tervise pärast,» ütles ta. «Torustik on üles kaevatud ning pole teada, millal meile sooja antakse. Kas see on siis normaalne, et ennetustöid tehakse küttehooajal, aga mitte suvel?»

Kohtla-Järve väikelinnaosade − Oru, Sompa ja Kukruse soojusvarustusega tegeleva munitsipaalettevõtte OSK Grupp juht Leonid Hokkonen kinnitas, et suvel tehti torustikus ära kõik küttehooajaks valmistumiseks vajalikud tööd. Ning hooaeg algaski normaalselt − kõik majad said sooja −, siis aga avastati torustikus arvukalt lekkeid.