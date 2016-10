Veebi-toidupoed võtavad luubi alla ärikliendid

Hiljuti lõi Selver e-poe teenuse võimalused ka äriklientidele. Selveri turundusjuhi Triin Kaare sõnul toimib suures plaanis ärikliendi ostuprotsess sarnaselt erakliendiga. «Olulisemad erinevused tulenevad ärikliendi teenindamiseks vajalikest seaduslikest nõuetest - enamasti puudutavad need arvete ja käibemaksu erinevaid loogikaid ning arvete automaatset maksuametile deklareerimist, kui ühes kalendrikuus peaks ärikliendi Selverist ostude kogusumma ületama 1000 eurot,» kirjeldas ta.

Paljusid tehnilisi rakendusi ei pruugi klient isegi märgata, kuid selle saavutamiseks on tehtud märkimisväärne hulk arendusi.

Lisaks on mugavaks tehtud ettevõtte rekvisiitide sisestamine ning erinevalt erakliendist saavad ärikliendid koos tellimusega lisaks elektroonilisele arvele ka väljaprintimiseks mõeldud .pdf formaadis arve. Maksmisvõimalused on aga identsed tavakliendiga.

«Ärikliendiks on oodatud kõik need kliendid kes varasemalt pidid (enamasti) kontori tarbeks söögi/joogikraami/kontoritarbeid varuma minema kas lähimasse kauplusesse või hulgilattu. Nüüd toob kuller kauba otse kontorisse, säästes hulgaliselt eelnevalt selle tegevusega hõivatud inimeste aega ja ka jõudu, kuna sekretärineiud ei pea ise raskeid kandameid tassima,» lisas Kaare.

Ka Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido tunnistas, et ärikliendi lahenduse loomine on nende veebipoe eCoopi tegevusplaanides, kuid vähese nõudluse tõttu ei ole see hetkel esimene priorieet.

«Oleme eCoopi arendustegevuses keskendunud esialgu teistele põnevatele täiendustele, nagu ostunimekirjad, nende jagamise võimalused, tervislikud soovituslikud ostukorvid jm,» lisas ta.