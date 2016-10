Hea uudis seenelistele: praegu saab veel ämbrid täis

Nende hulgas olid kollakad kukeseened ja lehterkukeseened, kirjutas Meie Maa. Leedu tõdes, et tegu polnud juhusliku leiuga, vaid täiesti plaanilise seenelkäiguga.

«Ma leidsin sel aastal hea seenekoha ja pakun, et olen julgelt neidsamu seeni umbes sada kilo välja toonud,» rääkis kokk. Ta tõdes, et ala, kust ta seened korjas, on hinnanguliselt kahe kuursaali pindala suurune.

«Sisuliselt kõndida ei saa. Istud maha ja korjad,» rääkis mees. Kõige hiljemalt käis Leedu eelmainitud seeni korjamas ülemöödunud aastal, mil saaki jagus detsembri alguseni.