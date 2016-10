Seeniortaksojuht on teistele pinnuks silmas

Kuressaare Taksojuhtide Ühingu K-Takso juhatuse liige Rando Kaubi pöördus Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tangu poole ja palus tal võtta tarvitusele abinõud korra tagamiseks lennujaama taksoveol, kirjutas Meie Maa.

«Kaotame pidevalt kliente ja saame ebameeldivat tagasisidet nii klientidelt kui hotellidest. Väidetavalt kasutab teie taksopeatust FIE Manivalde Soom, kellel ei ole selleks lepingu järgi õigust,» kirjutas Kaubi lennujaama juhatajale saadetud märgukirjas.

Hotellid kaebavad Kaubi sõnul, et Soomi auto on must ja haiseb ning juht ei anna kliendi nõudmisel sõiduhinnaga tšekki või on see nii segane, et firmade raamatupidamised keelduvad seda tunnistamast.

Veel on väidetud, et selle juhiga olevat ohtlik sõita ja et ta ei ole võimeline ennast selgelt väljendama. «Ilmselt on juht taksotööks liialt eakas ega taga inimestele turvatunnet taksoteenuse osutamisel,» leidis Kaubi.

Süüdistatav ei näe probleemi

82-aastane Manivalde Soom ei leia, et oleks midagi valesti teinud. «Kuressaare Taksole ei meeldi, et üks erataksojuht käib ka lennujaamas. Mina autoga lennujaama ukse ees ei seisa, vaid eemal parklas. Kui teised taksod on oma kliendi peale saanud ja sõidavad minema, sõidan tiiruga lennujaama ukse eest läbi. Kui seal juhtub mõni inimene olema, võtan peale,» selgitas Soom Meie Maale.

«Eraautod ju seisavad ka parklas ja võtavad rahvast peale, kes lennukilt tulevad. Kui mind ära lüüakse, siis tuleb ka nemad ära saata. Võib-olla ma tulen ka tuttavatele järgi. Kehva probleem,” lausus Soom.

Mees arvab, et püütakse välja mõelda igasuguseid süüdistusi tema lennujaamast eemale peletamiseks. “Ma lähen ikka,” lubas Soom. Ta oli valmis oma osa ka lennujaamale maksma, kui teised taksojuhid tõesti seda peaksid tegema.