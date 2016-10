Probleem puudutab mõningaid hõreasustusega piirkondi, kus Elektrilevi kasutab elektrinäitude edastamiseks mobiilsidet - see tähendab, et arvesti sees leiduv SIM-kaart teatab ettevõttele kodus tarbitava elektrikoguse ise. Küll aga on Elektrilevi pidanud tõdema, et mõnel juhul ei saa arvestid õhu kaudu näitude edastamisega hakkama.

Seda kasutab kümme protsenti arvestitest ja neist omakorda ligi 2000-le on Elektrilevi kas juba paigaldanud või paigaldamas sideparandamiseks võimsamat lisaantenni.

Elektrilevi kauglugemise projektijuhi Mario Raestiku kinnitusel on mainitud häired olnud seotud sidega ehk arvestist info edasisaatmisega, mitte arvesti enda toimimisega. Seega ei mõjuta need arvesti mõõdetavaid tarbimiskoguseid ega mõõtetäpsust ning tarbimisandmed salvestuvad ikka tunnitäpsusega arvestisse.

«Klient saab info selle kohta, et tarbimiskogused ei jõudnud meie infosüsteemidesse selliselt, et esitame talle prognoosarve, kus on sel juhul kirjas, et arve on koostud prognoosandmeid kasutades. Pärast andmeedastuse probleemide kõrvaldamist, kui saame tegelikud andmed, siis korrigeerime tarbimiskoguseid ja edastame kliendile korrigeeritud arve,» selgitas Raestik.

Soovi korral saab klient ka täpsed näidud ise teatada ja helistades klienditeeninduse numbrile 777 1545.