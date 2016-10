Toidumessil jäeti sülelapsega ema ukse taha

FoodFestilt isikliku kutse saanud noor ema võttis üritusele kaasa oma pooleteise aastase lapse, kuid hoolimata isiklikust kutsest sisse neid ei lastud. Ukse taha jätmist põhjendati sellega, et täna on üritusele oodatud spetsilistid ning lapsega pääseb üritusele homsel perepäeval.

Postimehe andmetel oli analoogne olukord ka mullu ja toona juhti sellele ka korraldajate tähelepanu. Siis pidid ukse taha jääma pealinnast kaugemalt selle üritusele tulnud emad koos lastega.

FoodFesti peakorraldaja Tiit Sarve kinnitusel kehtisid vanusepiirangud messil viimati umbes kuus aastat tagasi ning enam neid ei ole. Kuigi kodulehel on tänase messipäeva kohta kirjas vanusepiirang 18+ eluaastat, siis see kehtivat eeldusel, et valdavalt ärikülastajad ei võtagi lapsi kaasa.

Teine messikülastaja kinnitas Postimehele, et täna oli messil tõepoolest mõningaid lapsi, kes võisid tema arvates pigem erandkorras sisse saada.

Tänane messipäev on tõepoolest mõeldud ärikülastajatele, keda Sarve sõnul sel puhul soositakse, kuid samas on kõigil võimalik soovi korral pileteid osta, mistõttu ei jäeta kedagi ukse taha. Homme on aga mess suunatud pigem tavakülastajatele ning piletidki soodsamad.

«Ainuke, mis võib olla - kutsed ei kehti lastele, kuid lapsele võib pileti osta. Tegelikult inimesed ei vii end kurssi ja siis ei tunnista oma eksimust,» oletas Sarv tekkinud ebameeldivuse põhjust.