Teadlane šokeerivast kanalavideost: kannibalism on tavaline

Läti munatootja Balticovo kanalates loomaõiguslaste poolt tehtud videos on näha suure osa oma sulestikust kaotanud linnud, aga ka surnud sulelised, keda nende puurikaaslased nokivad. Osadel lindudel on nokk amputeeritud ning nad nokivad üksteist ja puure.

«Piltide järgi tundub, et väga üleasustatud puurid ei ole,» ütles Eesti maaülikooli dotsent Aleksander Lember.

Teadlane selgitas, et sulgedest paljad kanad on munemisperioodi lõpus tavaline, sest aasta jooksul suled paraku ka ära kuluvad. «Neid tavaliselt üks aasta, vahel ka mõni kuu kauem peetaksegi,» lisas ta. Kanad sulgivad üks kord aastas ja mõnel kanal toimub vanade sulgede väljalangemine ja uute asemelekasvamine väga intensiivselt.

Lember tõdes, et lindude hukkumine suures karjas on paratamatu. «Muidugi, lõpnud lindude puurist eemaldamine peab toimuma koheselt ja karta on, et seda alati õigeaegselt ei tehta,» sõnas ta.

Ka esineb kanade seas kannibalismi (kanad nokivad üksteist). «Eks linnud on stressis ja seda juhtub, kui valgustugevus on liialt suur,» tõdes ta.

Nokkimise vältimiseks on lubatud kasutada nokalõikust ehk noka tipp lõigatakse ära, et kana ei saaks teravaid lööke teha. Lemberi sõnul Eestis nokalõikust ei kasutata. «Seda polegi vaja, kui pidamistingimused korralikud,» lisas ta.

Lemberi sõnul kehtivad alates 2012. aastast Euroopa Liidus uued kanade pidamise nõuded ja kõik munatootjad peavad neid täitma. Uute normide kohaselt peab kana kohta olema 750 cm2 põrandapinda (varem oli min. nõue 500), puuris peab olema pesaruum, õrred (15 cm kana kohta), piisavalt joogi- ja söödafronti.

«Maailmas on järjest rohkem hakatud tähelepanu pöörama lindude heaolule ja praktiseerima kanade vabapidamist, lindude pidamisviisi kohta tehakse müüdavate munade karpidele vastav tähistus,» ütles Lember.

Balticovo kinnitusel vastavad nende kanalad kehtivatele nõuetele, kuid lähiajal on siiski kavas kaks vanemat kanalat ümber ehitada.