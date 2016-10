Karm reaalsus Tallinna-Tartu liinil: puupüsti täis rongid ja väljamüüdud bussid

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo kinnitas, et populaarsed on eriti pühapäeva pärastlõunased rongid suunaga Tartust Tallinna poole, mistõttu teenindatakse liini ka kõige suuremate, neljavaguniliste rongidega. Siiski on inimesed ikka ja jälle Postimehele teada andnud, et rongid on sellegipoolest alai täis ning nii mõnedki inimesed peavad terve tee püsti seisma.

Ka hommikune kella 8.13 Tallinn-Tartu reis on Kongo sõnul alati olnud menukas, mistõttu lisatakse alates 11. detsembrist veel üks kiire ekspressühendus, mis väljub Tallinnast Tartu suunas kella 10 paiku.

«Oktoobris piirasid Elroni võimalusi saata Tallinn-Tartu liinile veelgi pikemaid ronge remonttöödest tingitud sõidugraafiku muudatused, mis ei võimalda koosseise kõige optimaalsemal moel kasutada, kui ka Ollepal õnnetusse sattunud rongi remonttööd,» tõdes Kongo.

Lihtne pole samas ka bussireisijatel, sest reisimiseks tippaegadel, milleks on reede ja pühapäeva õhtud, peab kindlasti bussipileti juba mitu päeva varem ette ostma.

Simple Expressi tegevjuhi Sven Suurraiu sõnul on Tallinn-Tartu liini reisijate hulk võrreldes aastataguse ajaga veidi kasvanud ning selle üheks põhjuseks peab ta bussiteenuse kvaliteedi tõusu. «Turule on tekkinud tugevad tooted nii hinnatundlikele klientidele kui ka äriklassi reisijale,» lisas ta.

Suurraidi kinnitusel sõltub busside täituvus Tallinn-Tartu liinil oluliselt nädalapäevast ja väljumise kellaajast. «Simple Express teeb iga päev kahe linna vahel 16 väljumist päevas, ent reedeti ja pühapäeviti on 18 väljumist, sest neil päevadel on reisijate maht eriti suur. Jälgime nõudlust liinil pidevalt ja oleme operatiivselt suunanud liinile lisabusse, et tippaegadel võimalikult palju reisijaid siiski bussikoha saaksid,» selgitas ta.

Lux Expressi müügijuht Sander Lõhmus tõdes samuti, et nõudlus on aina kasvamas, mistõttu on sel aastal avatud mitmeid uusi väljumisi.

«Tipptundidel ja nädalavahetustel oleme võimaluste piires liinile pannud sõitma ka lisabussid ning arvestavad just nende väljumistega, kus tekib kõige suurem nõudlus. Tegemist on Lux Expressi olemasolevate liinilubade alusel väljuvate bussidega, mis tähendab seda, et samal kellaajal väljub bussijaamast ühe bussi asemel kaks, kuid busside teekond ja sõidugraafik on samad,» rääkis Lõhmus.

Siiski tuleb märkida, et ka lisabusse pidevalt kasutada siiski ei saa, vaid seda tuleb teha võimaluste piires vabade busside olemasolul. Nii Lõhmus kui Suurraid soovitavad tingimata bussipiletid võimalikult vara eelmüügist ära osta ja eriti siis, kui sõidetakse suure nõudlusega ajal - näiteks reede õhtul või pühapäeval.

«Samas näeme, et vanast harjumusest ostetakse enamasti piletid eelkõige täistunni väljumistele, seevastu pooltundidel väljuvates bussides on vabu kohti rohkem ning seetõttu tasub ka neid bussipiletit ostes kindlasti kaaluda,» soovitas Lõhmus.