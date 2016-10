Lugeja küsib: kas «omanikuta pagas» müüakse oksjonil maha?

Vastab Tallinna Lennujaama tütarettevõte ja lennukite ja reisijate teenindusettevõte Groundhandling juhatuse esimees Tiit Kepp:

«Omanikuta» kohvritega käitutakse riigiti erinevalt.

Eesti peamine lennujaam on teiste rahvusvaheliste lennujaamadega võrreldes üsna väikese reisijate läbivusega. Samuti on Tallinna lennujaam peamiselt reisi alguspunkt või reisi sihtkoht.

Enamasti jääb pagas reisijast maha transiitlennujaamas. Kuna läbi Tallinna lennujaama suurt transiitreisijate voogu ei lenda, ei jää siia maha ka omanikuta pagasit.

Lennunduse mõistes on igasugune «omanikuta» pagas kõige suurem julgestusoht. Antud teemaga seoses on ette kirjutatud kümneid erinevaid protseduure, kuidas nendega käituda ja kuidas neid käidelda. Lõppkokkuvõttes, kui pagasile omanikku välja ei ilmu ja kõik julgestusalased protseduurid on läbitud, tuleb ikkagi arvestada sellega, et igasugune registreeritud/sildistatud pagas on veel pikka aega «Veolepingu» alusel vedaja oma. Seega, kui vedaja soovib pagasit hävitada, siis ta võib seda teha kas ise või korraldada oksjoneid, nagu seda erinevates lennujaamades tehakse näiteks Helsingis. Tallinnas ei ole see tasuv. Kuna ma juba mainisin, et Tallinnasse jääb omanikuta maha väga vähe pagasit ja kui vedaja annab loa meile (lepingulisele teenindajale) see hävitada, siis me üldjuhul hävitame sisu tunnistajate juuresolekul päästeteenistuse põletusahjus ja kohvri anname riiklikele institutsioonidele õppematerjaliks. Näiteks on meie poolt kingitud kohvrid õppe- abimaterjaliks PPA ja Eesti Tolli narkokoertele!