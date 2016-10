Kümme detaili, mida sotsiaalmeedias jagades teed endale karuteene

Independent soovitab sotsiaalmeedias mitte jagada järgmisi pilte ja detaile oma elust, kuna tegu võib olla haavatava infoga, mida on hea ära kasutada nii küberkelmidel kui ka varastel.

Pass või juhiluba. Inimestele meeldib kahtlemata kuulutada, kui neil miskit hästi läheb, näiteks kui läbitakse viimane sõidueksam. Parem on, kui sa ei lisa pilte oma uue juhiloa ega muu dokumendi andmetest, sest need on lihtsasti kopeeritavad identiteedivarguse jaoks.

Puhkuseplaanid. Pikematest puhkuseplaanidest teatamine saadab signaali, et sind pole pikaks ajaks kodus. Isegi kui palud tuttaval või naabril vahel läbi astuda, ei taga see kaitset varaste eest.

Täpne kirjeldus muudest plaanidest. Näiteks «Lähen täna õhtul kell 19 vaatama X teatrisse Y etendust!» - on tore, et oled kultuurne, kuid jäta need faktid pigem pärast külastust jagamiseks. Pole mõistlik edastada teavet, kus ja millal sa täpselt viibid, eriti kui tegu on regulaarsete külastustega. Selle info abil on võimalik sind positsioneerida ning kindlasti ei tule see kasuks.

Pangadetailid. Kahtlemata ei tasu kusagil jagada oma paroole, aga oht võib tekkida ka sellest, kui saadad sõbrale avalikult oma kontonumbri ja palud tal võla tagasi maksta. Häkkerid võivad ka selle abil uurida välja rohkem infot ning su pangakonto satub sekunditega ohtu.

Võidupiletid. Hea näide Austraaliast: lotovõitja lisas sotsiaalmeediasse pildi üle 800 dollari võitnud lotopiletist. Kuna see sisaldas skaneeritavat vöötkoodi, oli raha juba ühe tema tuttava poolt varastatud selleks ajaks, mil naine jõudis võitu ise vormistama minna.

Kodune aadress. Seda teavet jagab rohkem inimesi kui sa arvata oskad. Selle jagamine pole küll nii ohtlik kui pangakonto puhul, kuid parem karta kui kahetseda. Kui mitte rohkem, siis vähemalt väldid sellega tülikaid tuttavaid, kes käivad su uksekella oma lõbuks helistamas.

Info oma pere kohta. Magava beebi piltide lisamisega tüütad lõpuks oma sõbrad sotsiaalmeedias ära. Kuid see pole ainuke asi, sest mõtlema peaks ka oma pere privaatsusele. Vaata oma privaatsusseaded üle, juhul kui sa ei taha, et su laste pildid oleks kättesaadavad igale sotsiaalmeedia kasutajale.

Kaebused töö või ülemuse osas. Kuigi see tundub loogiline, eksivad selle vastu siiski paljud. Kindlasti tasub detailid ja oma arvamus töö ning kolleegide kohta enda teada jätta või äärmisel juhul peaksid piirduma privaatsete vestlustega.

Spämmpostitused. Olgugi, kas postituses lubatakse jagamise korral igavest õnne või lubatakse päästa Facebooki poolt kohaldavatest lisatasudest - kindlasti ei ole mõistlik sellises stiilis sisu edasi jagada. Esiteks on need tüütud, kuid on ka tõenäosus, et need on loodud turundusettevõtete või isegi häkkerite poolt, kes sind seejärel ära kasutama hakkavad.

Intiimsed fotod. Isegi kui hoiad neid suurema osa kasutajate eest varjatuna, võidakse siiski sinu kontosse sisse häkkida ning sellega ongi pahategijal olemas intiimsed fotod, mida su pere või kolleegidega jagada.