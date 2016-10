Petised kaaperdavad taas virtuaalseid postkaste

Eile saatis Kuressaare muusikakooli õpetaja Laine Sepa Gmaili konto välja teate, mille kohaselt käis ta reisil Kiievis, kus varastati kõik ta dokumendid ja ka krediitkaart ning seetõttu vajab ta lühiajalist laenu – 1870 eurot, kirjutab Saarte Hääl.

Saarte Häälele kinnitas Laine Sepp, et temaga on kõik hästi ja Ukrainas ta lõksus ei ole. Ta lisas, et probleem on likvideeritud, kuid koos kontoga läksid kaotsi tema kontaktid.

Niisuguse kirja saanutel tuleks ühendust võtta võimaliku kannatanuga, et olukorras selgusele jõuda. Samuti ei tohiks mitte mingil juhul kuhugi raha saata, enne kui on kindel, et isik, kelle kontolt kiri saadeti, seda tõesti vajab ja tõesti hädas on.