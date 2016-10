Bussipiletite suur hinnavahe üllatas reisijat

Nimelt sõitis reisja ühest punktist teise kell 13.31 bussiga, pilet maksis siis 2,2 eurot, kirjutas Meie Maa. Sõites samade punktide vahel, aga vastupidisel suunal, maksis pilet kell 20.57 juba 5 eurot.

Reisijal tekkis küsimus, et kas erinevatel kellaaegadel väljuvatel Lux Ekspressi bussidel on erinevad kilomeetrihinnad? Ning kust saada enne bussi peale minekut infot, kui palju on kilomeetri hind Lux Ekspressi bussides?

Lux Ekspressi turundus- ja müügijuht Sander Lõhmus ütles, et Tallinn-Kuressaare-Tallinn liini teenindab Lux Expressi bussidega kaks ettevõtet ja hinnaerinevus on seotud nende erineva hinnapoliitikaga, mitte kilomeetrihinnaga.