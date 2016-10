Veel üks pank alustas viipekaartide väljastamist

Nagu teised viipekaardid, võimaldab seegi teha alla 10-euroseid oste kaarti terminali panemata ning PIN-koodi sisestamata.

Nordea Eesti juhi Gerd Mülleri sõnul näitab nende emapanga kogemus Põhjamaades, et kaart on klientide poolt hästi vastu võetud ja kliendid eelistavad kiirete maksete tegemisel just viipefunktsiooni. «Uute tehnoloogiatega on tagatud ka viipemaksete turvalisus, mis on lisaks mugavusele samuti oluline argument klientide jaoks,» sõnas ta.

«Kliendirahulolu määravad täna pangasuhtluses mugavus ja efektiivsus. Arenenud digilahendused ning pidev areng selles valdkonnas mängivad kliendikogemuses olulist rolli,» lisas Müller.

Viipemaksekaardid on mujal maailmas juba laialt levinud. Viipekaardid on turvalised, sest ainuüksi makseterminalist mööda minnes ei ole võimalik makset juhuslikult sooritada. Viipemakseid saab klient teha seal, kus märkab viipemakse märki.

Teenusepakkujad on alustanud aktiivselt makseterminalide ümbervahetamist viipemakse lahendust võimaldavate terminalide vastu. Eestis on võimalik hetkel teha viipemakseid juba üle 5400 teenusepakkuja juures.

Nordea Debit viipemaksekaardi omadused: