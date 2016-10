Kuidas nelja sekundi jooksul uuele kolleegile muljet avaldada?

Kuigi on võimalik halba esmamuljet parandada, siis on see üsna raske. Seega proovi parem kohe alguses paremini, kirjutas Business Insider.

Mõned nipid, kuidas muutuda nelja sekundi jooksul meeldivaks:

Ole avatud nii kehalt kui vaimult. Keha poole pealt peaksid suunama oma südame otse inimese poole, kellega kohtud ning seda ei tohiks kätega kinni katta. Kui kannad jopet, siis tee see enne eest lahti, kui kellelegi terekäe ulatad. Sama oluline on olla ka positiivse suhtumisega, et see jõuaks teise pooleni.

Loo silmside. Ole ise julgemaks pooleks, kes selle loob ja anna oma soojust pilguga edasi. Kui sulle tundub silma vaatamine ebamugav, siis on selle jaoks üks lihtne soovitus. Kodus telekat vaadates pööra just tähelepanu teisel pool ekraani olevate tegelaste silmadele ja ütle enda mõtteis, mis värvi on nende silmad.

Järgmine päev proovi seda ka päris elus. Lihtsalt jäta meelde, et vahepeal tuleb ka mujale vaadata. Tavaliselt on inimesele kõige mugavam kolmesekundiline silmavaatamise aeg ning üle üheksa sekundi muutub juba ebamugavaks.

Naerata. Naeratades annad sa edasi sõnumi, et oled oma ütlemistes siiras. Uuringud näitavad, et naeratavad inimesed jäävad paremini meelde. Aga jäta meelde, et tööintervjuul võiks jääda pigem ikkagi ametlikuks, väljaarvatud teretamise osas.

Ütle tere. Vahet ei ole, millist sõna teretamiseks kasutad, peaasi, et paned selle hästi kõlama ja käepigistus olgu kindel. Kui inimene ütleb sulle oma nime, siis korda seda paaril korral. Näiteks võid kasutada sellist varianti: „Tiina. Tore tutvuda sinuga, Tiina!“

Kui kohtud mitme uue inimesega, siis ei saa kõigi kätt korraga suruda, sel juhul tee kõike nii nagu tegid, aga ära kasuta kätt kellegi puhul. Lihtsalt suuna oma süda inimese poole, kellega parasjagu tutvuma hakkad, naerata ja tereta.

Sulandu. Pole mõtet järsu tutvumissooviga end peale suruda, vaid parem oota kuni hetk on õige. Ära sega ennast tema jutule vahele, vaid pigem kuula ja ole huvitatud sellest, mis tal öelda on.