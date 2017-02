British Airways hakkab juba pea Tallinnast Londonisse lendama

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on tegemist äärmiselt olulise saavutusega Eesti välisühenduste tagamisel.

«British Airways on märgilise tähtsusega lennufirma, kelle tulekust Tallinna Lennujaama on unistatud aastaid, kuid viimase aasta jooksul tehtud raske tööga on tulemus lõpuks käes ning märtsis avaneb meil võimalus tervitada esimest British Airwaysi värvides lennukit Tallinnas,» märkis Mürk-Dubout.

British Airways alustab lende 28. märtsil, sagedusega kaks korda nädalas – teisipäeviti ja laupäeviti. Teisipäeviti väljub lend Londonist kell kaheksa hommikul ja Tallinnast kell 13.55, laupäeviti väljub lend Londonist kell 15.45 ja Tallinnast kell 21.35.

Heathrow lennujaam asub Londoni kesklinnast metroosõidu kaugusel, samuti on võimalik British Airwaysiga lennata Londonist edasi üle 220 sihtkohta. Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul on British Airwaysi lennugraafik esialgu planeeritud hooajalisena, kuid tulevikus võib see muutuda tihedamaks.

«British Airwaysi lisandumine Londoni liinile tõstab Tallinna-Londoni lendude sageduse neljalt päevalt nädalas kuuele – London on meie suurima reisijate arvuga lõppsihtkoht ja usume, et siin saaks graafikut veelgi paremaks teha eeskätt just ärireisijale ning selles osas töö jätkub,» kommenteeris Pärgmäe.

Artikkel avaldati esimest korda 1. novembril 2016. aastal.