11 märki, et sa pole veel valmis oma kodu ostma

See on suur otsus nii eluliselt kui rahaliselt, kirjutas Business Insider. See on pikaajaline pühendumine, mis nõuab rahalist püsivust ja väga palju teisigi asju, mis pole ainult rahaga seotud.

Kui nii mõnigi järgnev punkt sinu kohta käib, siis peaksid koduostu plaaniga pisut veel ootama.