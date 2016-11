Kuidas saada oma ülemus kõigega nõusse?

Business Insider on just viimase tüübi puhuks teinud näidiskirjad kolmest enimlevinud küsimusest või ettepanekust, millega ülemuse poole tavaliselt pöördutakse. Kui sa midagi küsid, siis paku välja ka lahendus, sest e-mail ei ole tavaliselt hea koht vaidlusteks ja nii ongi lihtsam sinu kirjaga nõustuda, pealegi ei viitsi keegi ise pikki kirju koostada.

Pane ülemuse kirja sisse kogu info, mida ta vajab, nii on tal lihtsam otsustada ja vastus jõuab sinuni tagasi kiiremini.

Uue töötaja palkamiseks:

Tere, Toomas!

Ma tean, et sa oled järgmise aasta eelarvet paika sättimas ja ma tahtsin küsida, et kas me võiksime arutleda uue töötaja palkamise teemal. Ma olen hoidnud numbritel silma peal ja kellegi lisamine annaks meile võimaluse tööd veelgi efektiivsemalt teha ja tulemusi kõvasti parandada. Juba kolme kuuga teeniks ta firmale enda palgamaksmise tasa.

Puhkuseks:

Tere, Toomas!

Ma tahaksin küsida puhkust Novembri viimasel nädalal. Suur tükk tööd sai praeguseks tehtud, nii et rahulikum aeg on tulekul. Tõnis lubas minu klientidega tol nädalal vajadusel tegeleda. Nii saaksin pärast puhkust värskena tagasi tulla ja alustada enne jõule vajalike töödega.

Koolitusel osalemiseks:

Tere, Toomas!

Ma olen mõelnud erinevate variantide peale, kuidas ennast tööalaselt arendada. Leidsin, et järgmisel aastal on paar head töötuba tulemas, mis oleksid mulle suureks abiks. Ma võiksin pärast koolitust ka teatud kokkuvõtte teha, et teised saaksid sellest õppida. Olen praegu kokku arvutanud, et lennupilet, hotell ja koolitus ise läheksid kokku maksma 2000 eurot. Kas sa arvad, et firma oleks nõus mind toetama?