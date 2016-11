Mida teha tööintervjuu ajal oma kätega?

Oluline küsimus, mida tööintervjuu lõpus küsida

Tuttav olukord: tööintervjuu lõppedes küsib potentsiaalne tööandja, kas sul on kokkuvõtteks veel küsimusi. See on mõeldud pigem formaalsusena, kuid ühtlasi on see võimalus jätta meeldejääv mulje ning kohtumisel otsad kokku tõmmata.