La Muu juht: vajame suhkrumaksu, et tervislikumalt toituda

«Toiduettevõttena tahan, et väheneks inimeste ja eriti noorte suhkrutarbimine,» märkis Rasmus Rask ja lisas, et 21. sajandil saab toiduettevõte olla jätkusuutlik siis, kui ta lahendab oma põhitegevuses ära rahvatervise mured. «Suhkrust tekitatud majanduslik kahju on võrreldav relvastatud konfliktidest tekitatud kahjuga.»

Rask toetab plaani kehtestada suhkrumaks. «LaMuu kontekstis võtan seda väga tõsiselt. Me ei lõpeta jäätisetootmist ära, tahame kasvada kahekordseks. Küsimus on selles, kuidas? Üks lahendus on, et tahame hoida jäätise hinna kõrge. Magus ei tohiks olla odav asi. Magus on midagi erilist, midagi pidupäevaks.»