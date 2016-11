Pakiautomaatide turule siseneb uus tegija

DPD meelitab Eesti Postist soodsama hinnaga

Nüüd on võimalik kuni 20-kilogrammine pakk e-poodidest DPD pakipoodidesse tellida ühe euroga. DPD esindaja sõnul on see vastutulek ka e-poodnikele, kes on kaotanud võimaluse soodsalt Eesti Posti maksikirja kasutada.