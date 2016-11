Milliseid äppe armastavad eestlased kõige enam?

Elisa pressiesindaja Marika Raiski sõnul oli Elisas oktoobrikuus kõige populaarsem äpp Facebook. Talle järgneb videote keskkond Youtube ning pärast seda on esirinnas siiski suhtlemisäpid nagu Facebook Messenger, Gmail ja Skype.

Tele2 kasutajate seas joonistub selgelt välja Androidi telefonide ja Apple’i telefoniomanike erinevus. Kui Androidi nutitelefonide omanikud kasutavad kõige usinamalt mänguäppe, siis Apple’i telefonide kasutajad hindavad kõrgemalt suhtlusrakendusi ja sotsiaalmeediat.

Tele2 tootedirektor Katrin Aroni sõnul on Androidi telefonide kasutajad Eestis enim alla laadinud mänguäppe Pineapple Pen, PewDiePie’s Tuber Stimulator, Make More! ja Plants vs Zombies Heroes.

«Tegu on küllaltki lapsemeelsete mängudega, mis võimaldavad näiteks pastakaga loopida puuvilju, teenida tehases kasu oma töökate tööliste pealt või koguda üleloomulike võimetega kangelasi, kellest saad panna kokku oma võitlusmeeskonna seiklustesse sööstmiseks,» ütles Aron.

Tuntud sotsiaalmeedia- ja suhtlusäppidest on Google Play e-poes populaarseim Messenger, mis on viiendal kohal. Viber, Snapchat, Instagram ja Facebook aga jäävad Aroni sõnul populaarsuselt mängude järel teise kümnesse ning Skype on alles 25. kohal.

Seevastu Apple Store'i edetabelis on pilt teine – populaarseimate äppide esikümnes troonivad enamasti just suhtlusrakendused ja sotsiaalmeedia.

«Esiviisikusse kuuluvad Messenger, YouTube, SnapChat ja Instagram, samas kui hetke kuumimad telefonimängud Plants vs Zombies Heroes ja Pinapple Pen on allalaetavuselt alles 9. ja 11. kohal,» tõi Aron välja ja lisas, et Apple’i telefoni omanikud kasutavad aktiivsemalt ka Skype’i, mis on edetabelis 13. kohal.

«Kahe edetabeli lahknevusi ja erinevaid äppide kasutuspraktikaid põhjendab hästi Android- ja iOS-telefonide jaotumine inimeste käes. Android-telefone kasutab 80 protsenti nutitelefonide omanikest ning neid leidub kõige enam laste ja õpilaste seas, mis selgitab mängude suurt populaarsust Google Play poes. Seevastu Apple’i telefone kasutavad enam täiskasvanud ning suurema sissetulekuga inimesed, kes panevad rõhku suhtlemisele, aga leiavad vähem aega mängude jaoks,» selgitas Aron.

Androidi telefoni omanikud saavad Google Plays valida 2,4 miljoni ning iPhone’ide kasutajad App Store’is 2 miljoni erineva rakenduse vahel.