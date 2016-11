Statoili teenindusjaamasid omava Circle K Eesti AS-i jaemüügidirektor Raimo Vahtrik ütles, et laienduse kasuks just Märjamaal otsustati seetõttu, et hetkel käib seal väga palju kliente, aga pood jääb neile väikseks, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Seega klientide mugavusest lähtudes luuakse uus pood tänapäevaste võimalustega, ka laiendatakse tankimisalasid.