Kuigi lume tulemist ennustasid kõik uudiseportaalid, siis leidub siiski neid autojuhte, kelle jaoks tuli tali ootamatult. Sarnaselt igale teisele aastale, mil lumi maha sajab, on rehvitöökodadel käed-jalad tööd täis.

Rehvitöökojas aja kinni panemiseks on palju võimalusi – broneerida saab internetis, helistades ning võib ka lihtsalt kohale minna ja heale õnnele loota. Amservi rehvitöökodade broneerimissüsteem näitab, et Tallinnas on esimene võimalik vaba aeg alles 15. novembril ja see maksab 39 eurot. Pärnus saab rehve vahetada aga juba 10. novembril, selle eest tuleb aga välja käia pea poole rohkem – 60 eurot.

Rehvid.com broneerimissüsteem on samuti täis, esimesed vabad ajad on alles nädala pärast – Lasnamäe teeninduspunktis 10. novembril ja Mustamäe omas 11. novembril. Vahetuse hindu ei ole võimalik kodulehelt leida.

Ei ole paremat õnne ka Rehvitakso kodulehelt vabu aegu uurides. Sarnaselt konkurendile saab sõiduauto omanik endale aja broneerida alles 10. novembriks ja seda kas Sõpruse Rimi, Rocca al Mare või Lasnamäe Prisma teeninduspunktis. Hind sõltub sellest, kas autol on all plekkvelg (22-35 eurot) või valuvelg (25-42 eurot).

Rehvivahetus.ee pakub telefoni teel esimeseks vabaks ajaks Keila teeninduspunktis järgmise nädala teisipäeva. Vahetuse hind sõltub nii autost, velje suurusest kui ka veljest endast - kas all on valu-või plekkveljed.

Rehvipostis on pakkuda esimest aega järgmisel teisipäeval. Tavaline plekkvelgedel sõitev sõiduauto peab maksma selle eest 24,95 eurot, valuvelgede omanikud peavad välja käima 29,95-49,95 eurot. Telefonis aega broneerides selgub, et kel väga kiire, siis on võimalik saada ka varasem aeg, kuid kuna see oleks väljaspool töömeeste tööaega, tähendab see seda, et selle eest tuleks maksta ka lisatasu.