Aknaid saab lastekindlaks muuta mitmel viisil

Kõige levinum variant on lukustav või nupuga käepide. «Käepide liigub järgmisesse asendisse ainult vajutades nuppu või keerates võtit,» kommenteeris Plasto AS turundusspetsialisti Timo Kukk. Ta lisas, et on olemas ka eraldi piiraja/lukusti, mis ei lase avada akent pöörd-asendisse (täiesti avatud asendisse ilma, et oleks keeratud võtit). Aken avaneb ainult kald(tuulutus)-asendisse.

Lisaks on Kuke sõnul olemas ka KISI tüüpi rosett mis nõuab käepideme liigutamiseks paralleelselt ülemise ja alumise tihvti üheaegset alla vajutamist. «Akent saab avada/sulgeda ainult kasutades korraga kahte kätt,» märkis Kukk.

Akende turvalisuse tagamiseks on olemas ka lapseluku sulus. «Komplekt koosneb eraldi lukustatavast käepidemest ja eritüüpi suluse detailidest. Liigutades käepidet horisontaalsesse asendisse avaneb aken kald (tuulutus)-asendisse. Käepideme ülesse asendisse viimiseks tuleb käepide võtmega avada ja aken avaneb pöörd (täielikult avatud)-asendisse,» selgitas Kukk.

Akendele saab paigaldada ka lihtsalt rosetid ja mittestatsionaarse käepideme. Akent saab ainult avada kasutades selleks, siis eraldi käepidet.

Kukk soovitab uusi aknaid ostes ette mõelda ja tellida vajadusel aknad kohe lapseluku sulusega. «Kui soov on aga juba olemasolevatele akende turvalisust tõsta, siis saab kasutada teisi eelpool mainitud lahendusi,» sõnas Kukk.