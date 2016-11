Levinud parfüümimüüdid, mille uskumise võid lõpetada

Lõhnamaailma ekspert Marlen Harrison purustas Independentis mõned levinud arvamused lõhnaõlide kasutamise kohta.

Müüt – lõhnu peaks hoidma vannitoas. Tegelikult mõjutab sealne niiskus ja temperatuuride erinevus lõhnaõli omadusi ning pikemas perspektiivis rikub selle aroomi. Kuigi lõhn ei lähe pahaks, siis siiski minetab see oma algsed omadused

Müüt – lõhn pabertestril on identne sellega, milline jääb lõhn nahale pihustades. Kuna nahale lõhnaõli pritsides seguneb see naturaalse nahal leiduva rasuga, jääb lõhn nahal veidi erinev kui varasemalt paberil nuusutades.

Müüt – pihusta parfüümi õhku ning kõnni lõhnapilvest läbi. Seda on soovitatud kui viisi, mil lõhn jääb nahale ja riietele ühtlasemalt püsima. Nii see aga ei ole. Kindlasti peaks lõhna pihustama puhtale, kuivale nahale. Eelistama peaks soojemaid kohti kehal nagu kael ja dekoltee ning lõhnaga piiri pidama.

Müüt – odekolonn on mõeldud meestele, parfüüm naistele. Tegelikult näitab odekolonni määratlus seda, et see sisaldab kõige vähem parfüümiessentsi, keskmiselt vaid kolme protsendi ulatuses. Seega on see kõige lahjem lõhn, mida endale peale pihustada. Parfüüme, mis sisaldavad keskmiselt 25 protsenti parfüümiessentsi, tehakse nii meestele kui naistele.

Müüt – lõhnaõli peab nahale pihustama ja seejärel laiali hõõruma. See just vähendab parfüümi püsivust, sest lõhustab selles sisalduvaid ühendeid. Seega pihusta seda ning ära rohkem puutu.

Müüt – mida tugevam aroom, seda parem. Parfüümiessentsi sisaldus mõjutab küll seda, kui tugevalt see lõhnab ning kaua nahal püsib, kuid lõhna «headus» sõltub siiski kasutaja eelistustest. Parfüüm ja parfüümvesi püsivad küll kauem peal, kuid sama essents võib erinevas kontsentratsioonis hoopis teistsuguse aroomi jätta.

Müüt – mida kallim lõhn, seda parem. Seda ei saa kinnitada ega ümber lükata. Suuresti sõltub see inimeste maitsest. Ka soodsamad lõhnad võivad hästi peal püsida, mistõttu tasub lugeda soovitusi ning proovida erinevaid, et leida oma eelarvele ja eelistusele vastav lõhna- või tualettvesi.

Mis on mis?