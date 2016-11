Loe, mida eestimaalased lume saabudes ostma tõttasid

Prisma turundusdirektori Silver Säga sõnul on lume saabudes on olnud suurimateks hittideks Prisma kauplustes lisaks kelkudele ja lumelabidatele ka talvesaapad, eriti Kuomo saapad lastele.

«Peale saabaste lähevad hästi kaubaks ka laste talvepüksid ning -joped. Märkimisväärselt on kasvanud ka auto lumeharjade ja talvise klaasipesuvedeliku müük,» nimetas ta.

Ka K-Rauta Tondi kaupluse juhataja Angelika Vabaoru kinnitusel kasvas eelmise nädala ilmaennustuse tõttu hüppeliselt nii talverehvide, autoharjade kui lumekaabitsate müük, sest ilmajaam hakkas ennustama lähenevat lund ja tuisku. Samuti on ostetud palju nii lumelabidaid kui -sahku ja küsitud infot lumepuhurite kohta.

«Paistab, et lumi teeb pigem rõõmu kui põhjustab meelehärmi, sest inimesed on viimastest mustadest talvedest ja pikast sügisest väsinud ning ootus tõelise talve järele on siiras,» arvas Vabaorg.

Seda kinnitab tema sõnul ka asjaolu, et kohe esimese lume tulekuga hakati ostma lastele kelke ning aedadesse elektrilisi jõulukaunistusi.

«Tavaliselt tekib inimestes huvi jõulukaupade vastu novembri teises pooles, aga praegu on LED-jõuluvalgustuse, küünalde ja erinevate kaunistuste müük juba täies hoos,» tõdes Vabaorg, oletades, et just lumi tekitab jõuluootust ja nostalgiat.

Espaki turundusspetsialist Triin Pikk lisas, et talviseid kaupu on hakatud rohkem müüma küll, kuid see on aastaaja vahetudes loomulik.

«Nagu ikka, tuleb talv inimestele kuidagi ootamatult ja alles siis hakatakse mõtlema sellele, et võiks osta talvist õli või klaasipesuvedelikku. Samuti asendatakse vanad lumekoristusvahendid uutega, kuid midagi sellist erakordset selles pole,» sõnas Pikk.

Lasteriideid tootva Lenne OÜ tegevjuht Urmas Leeman seevastu leidis, et tänavu on lapsevanemad olnud väga ettenägelikud ja ostnud juba varakult lastele vajaliku talvevarustuse.

«Loomulikult on lumesadu aktiveerinud ka need, kes toimivad vastavalt ilmale ehk lapsevanemad, kes tulevad poodi koos esimese lumega,» nentis ta.

Lenne vabrikupoe põhilised müügiartiklid on hetkel kombinesoonid, joped, parkad ja mantlid. «Kui soojal talvel proovitakse läbi ajada varasemate aastate suusapükstega, siis ootamatu lume tulekuga arvestatakse, et ees on pikk ja külm talv ning lapsele soetatakse jopele, parkale või mantlile lisaks uued talvepüksid,» rääkis Leeman.

Ta lisas, et külmem ilm sunnib kontrollima ka aksessuaaride sobivust, mistõttu on vabrikupoes hüppeliselt kasvanud ka talvekinnaste, -mütside, -maskide, kaeluste ja aluskombinesoonide müük.

K-Rauta soovitused talvekaupade ostmiseks: