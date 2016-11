Kliendid harjuvad õhukeste kilekottide defitsiidiga

Septembri ja oktoobri jooksul asusid poeketid kaupmeeste liidu soovitusel kassalindi lõpust ära korjama kilekotirulle, et õhukeste kilekottide kasutamist vähendada. Seda olid nõus tegema nii ABC Supermarkets, Aldar Eesti, COOP, Maxima, Prisma, Rimi, Selver, Kaubamaja kui ka Stockmann.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas, et alates oktoobri algusest lõpetati Coopi kauplustes õhukeste kilekottide tasuta jagamise kassade juures ning sellest tulenevalt on vähenenud ka nende tarbimine ligi poole võrra.

«Otsest numbrit on nii varakult raske välja tuua, kuid otsuse mõju on tuntav. Kliendid ikka aeg-ajalt küsivad nende kohta, kuid otsest nurinat on väga vähe olnud,» märkis ta.

Ka Rimidest enam õhukesi kilekotte naljalt ei saa. Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul ei ole otsuse kohta klientidelt olulisi kommentaare tulnud, küll aga on vahel kilekotti mõne toote jaoks teenindajalt küsitud.

«Küllap võtab harjumine ka klientidel veidi aega. Samas oleme kindlad, et see on hea algus kilekotivabamale elule ning paneb ehk nii mõnegi inimese mõtlema, miks kilekottide kasutust tuleb piirata,» loodab Bats.

Prisma turundusdirektor Silver Säga lisas, et Prismades eemaldati õhukesed kilekotid kassalaudadelt alates 17.oktoobril, kuid statistikat nende kasutamise vähenemise osas on raske välja tuua.

«Kliendid on olnud muudatuse osas pigem mõistvad ning erilist tagasisidet me selles osas saanud ei ole,» nentis ta.