Konkurents pakiautomaatide turul võib kaasa tuua soodsamad hinnad

Aastaid konkureerisid pakiautomaaditurul kaks giganti: 2009. aastal tuli teenusega välja Itella SmartPOST, kes rajas oma automaadid kaubanduskeskustesse sisse ning peagi asus konkurentsi pakkuma soodsam riigiettevõte Omniva, vahendas ERR uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Nüüd on turule sisenemas veel kolmaski teenusepakkuja, DPD, kes oma pakiautomaadid Omniva omade kõrvale õue asetab.

E-kaubanduse liidu juht Signe Kõiv tõdeb, et konkurentsi on tihendanud muuhulgas e-kaubanduse populaarsus ning sellist fenomeni kui Eesti pakiautomaaditurul, mujal ei ole.

«Eestis elab ilmselt kõige pakiautomaadisõbralikum rahvas maailmas ning postkontoritest ja kullerteenusest on teenus liidu tarbijauuringu põhjal peajagu üle,» kinnitab ta.

Konkurents pakiautomaatide turul on tema kinnitusel tervitatav ja teenusepakkujaid julgustatakse laienema ka maapiirkondadesse, et aidata kaasa e-kaubanduse kasvule.

Praegu nimetab Kõiv üheks e-kaubandust takistavaks teguriks just kõrget postikulu, mis tarbijaküsitlustes välja on tulnud, kuid loodab, et konkurents pakiautomaatide turul toob ka hinna tarbija jaoks alla.