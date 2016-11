Proovi järele: viis alkoholivaba kokteili firmapidudeks

Hoia parem eemale: kuus kõige kaloririkkamat kokteili

Üks või kaks drinki, mida sõpradega koos nautida, on paljude jaoks meist üks mõnusamaid viise nädalavahetusele vastu minna. Küll aga on jooke, mis on nii kaloririkkad, pungil suhkruid ja teisi ebatervislikke lisandeid, et neist on targem suure kaarega mööda käia.

Alkoholivabaks nimetatakse Eestis ka siidrit, mille kangus on 1,2%, ühel 12-aastasel paneb pool liitrit sellist jooki pea kumisema küll. Kahe nädala eest teatasid kaupmehed, et edaspidi alaealistele sellist siidrit, aga ka alkoholivaba õlut, enam ei müüda. Postimehe eksperiment aga näitas, et pooled poed sellest lubadusest kinni ei pea.

Rimi otsustas, et alates 18. juulist 2016 ei müüda enam alaealistele alkoholivaba siidrit, õlut ja veini, kuna see on ebaeetiline ega sobi kokku ettevõtte alkoholimüügipoliitikaga.

Kaupmeeste liidu andmeil on alkoholivaba õlu või siidri ostmisest huvitatud isegi 10-aastased lapsed, mistõttu võetakse edaspidi luubi alla nende toodete müük alaealistele.

Alkoholipudelitele pole kohustuslik märkida joogi kaloraaži, mistõttu jääb selgusetuks, kui palju kaloreid endale baaris õlut libistades või rannas kokteili limpsides sisse jood.

Konjuktuuriinstituut avaldas 2014. aastal süvitsi läbi viidud uuringu alkoholitarbimisest, millest ilmneb, et osa Eesti elanikest kipub alahindama oma alkoholitarbimist.

A. Le Coq investeeris 600 000 eurot uude tehnoloogiasse, mis võimaldavad toota absoluutselt alkoholivaba kvaliteetõlut.

«Politsei tabas eilsel puhumisreidil 48 alkoholi tarvitanud juhti», «Purjus juht rammis poste, liiklusmärki, prügikasti ja maandus lõpuks kraavi», «Kuus asja, milles me oleme vaid purjus peaga osavad», «Viis head põhjust, miks oma tervise nimel õlut juua», «Neli head põhjust, miks tasub kohe punast veini hakata jooma!» on vaid üksikud pealkirjad, mida meediaväljaannetest leida võib.

Algamas on firmapidude hooaeg ja jälle teevad paljud inimesed oma margi täis. Mida teha, et pärast firmapidu poleks vaja hakata uut töökohta otsima, sest vanasse on piinlik minna? Mõned näpunäited.