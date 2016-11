Puust ja punaseks: millised autod sobivad veganitele

Autoportaal Edmunds.com palus ekspertidel koostada nimekirja sõiduautodest, mis sobivad taimetoitlastele, veganitele ning loomade õiguste eest seisvatele inimestele sõitmiseks, vahendab portaal Accelerista. Selgus aga, et päris vegan autot on raske, peaaegu võimatu leida.

Ekspertide grupp vaatas läbi kõik uued ja kasutatud automudelid ja reastas need, mis on vegan-eluviisi harrastajate põhimõtetega sobivad. Tulemused olid šokeerivad: koguni 78 protsenti autotootjatest kasutab autode varustuses loomanahka. Isegi kui ostja saab nahksisu asendada loomasõbraliku tekstiili või kunstnahaga, võib naharibasid leida näiteks iluliistude servadest.

Kõikide mudelite seast olid 79 peaaegu vegan ning tootjate hulgast kerkis esile viis, kes suudavad muuhulgas toota autosid, mis veganite eluviisiga arvestavad. Automargid, mille toodangu hulgast vegan või teadlik taimetotlane võiksid hakata oma autot valima, on Toyota, Renault, BMW, Volkswagen, Rolls-Royce.

Mudelite nimekirjas osutusid kõige rohkem veganiks Toyota Prius, Renault Twizzy, BMW kolmas seeria ja i-seeria, Volkswagen Jetta ja Golf, Tesla Model S ning Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce Phantom esindab tõelist luksussõidukit, kus ostja saab komplekteerida endale pisiasjadeni sobiva auto. Kas siiski olete valmis üüratuid rahasummasid välja käima vegan-luksusauto eest ning seda aasta ja kauemgi ootama?

Siiski nende jaoks, kes näevad n.-ö. nullsaasteautodes oma võimalust, on mingi valik pakkuda ka veganite seisukohast. BMW i3 on täiselektriline, selle põhivarustuses ei ole nahkdetaile ja see on 95 protsendi ulatuses taastöödeldav.

Ehk on veganite jaoks parim hoopis pisike ja pilkupüüdev Renault Twizy, mis on toodetud enamjaolt plastikust. Isegi selle veermikudetailid on metallikasutuse vähendamise eesmärgil paigaldatud plastikraami.

