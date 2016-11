Kuus levinud hommikuharjumust, mis tööpäevale kasuks ei tule

CheatSheet reastas mõned levinud hommikused harjumused, millest võiksid püüda vabaneda, et tööpäev tuleks kergem.

Ära lükka äratuskella edasi. Tegu on ebatervisliku harjumusega, millest võiks loobuda kahel põhjusel: see teeb hommikud raskemaks, sest kui esmase äratuse peale ärkad ning seda edasi lükkad, ärkad järgmisel korral veel uimasemana. Lisaks võid seetõttu hilineda. Pigem püüa õhtul veidi varem magama minna ning ära pane telefoni või äratuskella käeulatusse, et peaksid end hommikul äratuse kinnipanemiseks siiski voodist püsti ajama.

Ära loe oma e-kirju ega teateid sotsiaalmeedias. Põhjus lihtne – hommikul ei tohiks end lasta häirida tööl ees ootavatest ülesannetest ning vastamata e-kirjadest. Nii alustad päeva kohe negatiivselt ning ajad töö- ja puhkeaja segamini. Veel hullem on unise peaga e-kirjadele vastamine, mil teed veel enam vigu.

Ära käi hommikul pesemas. Külm hommikune dušš võib su küll kenasti üles äratada, kuid kui paljud tegelikult külma dušši võtavad? Suurema tõenäosusega mõnuled tükk aega sooja veejoa all ning lõõgastusmistunne paraku annab kehale märku, et on aeg end lõdvaks lasta, mitte kokku võtta ja töölainele seda. Seega lõpetad veel rohkem väsinuna.

Ära tuhni oma kapis. Üks mõistlikumaid asju, mida õhtuti teha, on läbi mõelda homne riietus. Varahommikul riidekapis sobramisega kaotad väärtuslikke minuteid ning ajad end põhjendamatult närvi. Lisaks väldid õhtul valmistumisega seda, et avastad kiirelt selga tõmmatud riideesemel mõne ununenud pleki või augu.

Ära tarbi rafineeritud süsivesikuid. Lihtne on kiirelt kohvikust saiake kaasa haarata, kuid need ei ärata sind samuti hommikul üles ega mõju hästi päevasele energiatasemele. Pigem tasuks hommikul süüa korralik eine, mis sisaldab nii täisväärtuslikke süsivesikuid, valku kui ka rasvu.

Ära pane hommikuks paika piiratud aega. Kahtlemata paned äratuskella selleks ajaks, millega oled võimeline hommikul toime tulema, et saaksid võimalikult kaua magada. Küll aga tasub jätta endale kasvõi viis minutit hingetõmbeaega ning ajavaru selleks, kui näiteks buss hilineb.