Vastab Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson:

Alates 2013. aasta lõpust on turvavöödega varustatud busside kasutamine seatud kohustuslikuks nõudeks ka kõikide maakonnaliinide vedaja valimiseks läbiviidavatel riigihangetel. Reisijal on kohustus kasutada bussis turvavööd kui see on olemas ja see kohustus tuleb liiklusseadusest, kus on sätestatud, et vedada ei tohi reisijat kes ei järgi liiklusseaduses sätestatud turvanõudeid.