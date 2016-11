Üheksa asja, mida inimesed sinu kohta esmakohtumisel otsustavad

Esmamulje kujundamiseks kulub vaid hetk, vahendab Business Insider. Teine inimene otsustab mõne sekundiga, mis ta sinust arvab, milline on sinu staatus ja kõik muu, mis sinu kui isikuga kaasas käib.

Karjääriekspertide sõnul piisab vaid kolmest sekundist, kui teine inimene on otsustanud, kas sa meeldid talle ja kas ta tahab sinuga tegemist teha.

Õnneks saab hea esmamulje tegemiseks ka ise kaasa aidata, kandes viisakaid riideid ja hoides oma vestluspartneriga silmsidet. Business Insider järjestas üheksa asja, mida inimesed otsustavad sinu kohta vaid mõne sekundiga:

Kas sa oled usaldusväärne

Inimesed võivad vaid sekunditega otsustada, kas nad usaldavad sind või mitte. Princetoni uurijad leidsid, et 245 tudengil tekkis vaid saja sekundiga kindel otsus inimese usaldusväärsuse kohta. Uuringust selgus, et me teeme peaaegu et kohe selgeks, kas usaldame inimest või mitte.

Kas sa oled kõrge staatusega

Väike uuring Hollandis leidis, et inimesed, kes kannavad brändiriideid nagu Lacoste või Tommi Hilfiger, on esmamulje järgi palju kõrgemast staatusest ja rikkamad kui teised mitte disainer-riiete kandjad.

Kas sa oled tark

2007. aastal korraldas Loyola Marymounti ülikooli professor Nora A. Murphy uuringu, milles selgus, et kui sa vaatad vestluse ajal oma vestluskaaslasele silma, siis see muudab su kaaslase arvates intelligentsemaks. Ühtlasi aitab uuringu järgi targem välja paista see, kui vestleja kannab paksude klaasidega prille ja räägib selgelt.

Kas sa oled domineeriv

Kiilakas võib mõjuda domineerivalt. Pennsylvania ülikooli eksperimendi käigus hindasid tudengid 25 mehe pilti. Osal meestest olid juuksed, osa olid aga kiilad. Tudengid hindasid kiilakad mehed julgemaks kui juustega mehed.

Kas sa oled edukas

Kui tahad edukas välja paista, siis peavad ka su riided sulle hästi istuma. Briti-Türgi koostööl tehtud uuringus pidid 274 inimest vaatama pilte, millel olid kujutatud rätsepatöös valminud riietega inimesed ja tavalises riietuses inimesed, ning viie sekundi jooksul otsustama, kumb on edukam. Uuringust selgus, et rätsepatöös valminud riietega inimesi peegi edukamateks.

Kas sa oled seiklusjanuline

Inimesed mitte ei pööra tähelepanu ainult su välimusele, vaid ka su kehaliigutustele. Ühes uuringus lasti inimestel vaadata ja hinnata inimesi nende kõndimise järgi. Vaid paari sammuga sai jälgijale juba selgeks, millise iseloomuga inimene on.

Kas sa oled agressiivne

Vahel võib esmamulje olla petlik, samas võib see olla ka täiesti tõsi. Ühes Kanada eksperimendis paluti naistel pildi põhjal hinnata, kui agressiivne mees on. Neile anti ette 37 erinevat mehepilti. Leiti, et mehi, kellel on suu ja kulmud rohkem lähestikku peeti agressiivsemaks. See võib tugineda sellele, et vihastades lähevad meie kulmud kortsu ja ülahuul tõuseb.

Kas sa oled usklik

California ülikooli professor Laura P. Neimann tegi uuringu, milles selgus, et 123 tudengit suutsid 113 inimese religioosse tausta selgeks teha vaadates lihtsalt pilti, kus nad on täispikkuses. Tudengid pakkusid neid, kes pildil naeratasid ja paistsid energilisemad, usklikemaks ja hiljem selgus, et neil oli õigus.

Kas sa oled ekstravert

50 millisekundi jooksul oskavad inimesed hinnata, kas sa oled ekstravert või introvert. Saksa teadlased tegid uuringu, milles hindasid tuhande inimese fotot ja hindasid, kas nad on introverdid või ekstraverdid. Uuringust järeldasid nad, et inimesed, kes on fotodel reserveeritumad, on introverdid.