Peamised põhjused, miks poes mõtlematult palju raha kulutad

Ületarbimine ning korraliku toidu minemaviskamine on maailmas levinud probleemiks, millele ei näi lahendusi tulevat, vahendab CheatSheet.

Vaata järgmist üheksat punkti ning analüüsi, kas sinulgi kulub just neil põhjustel rohkem raha kui tegelikult peaks.

Ilma nimekirjata ostlemine. See on üks suurimaid vigu, millega suurendad emotsioonioste ning kulutad rohkem raha. Nimekiri peaks sisaldama toiduaineid, millega saad mitu päeva hakkama ning arvesse võiks võtta ka antud nädala sooduspakkumisi. Toidukordade planeerimine ja kodus leiduvate tagavarade teadvustamine on põhilised võtmesõnad, mille abil vähendada toiduraiskamist ning söögile kuluvat raha. Kui paberil nimekiri tundub liiga aegunud, siis kasuta nimekirja koostamiseks mõnd mobiiliäppi.

Iga vahekäigu külastamine. Aeglaselt iga poes leiduva vahekäigu läbivaatamine ei tule sugugi kasuks, sest siis ostad tõenäolisemalt ka rohkem asju kokku. Eelmises punktis mainitud nimekiri aitab ühtlase vältida neid kohti poes, kuhu sul tegelikult momendil asja pole.

Valel nädalapäeval ostlemine. Võimalusel tasub valida ostlemiseks esmaspäev või teisipäev, mil tulevad Eestiski välja nädala sooduspakkumised ning kaupa on veel külluses. Nädalavahetuseti külastab supermarketeid suurem rahvamass ning välistatud pole ka see, et mõnest soovitud tootest suure nõudluse tõttu ilma jääd.

Valel kellaajal ostlemine. Kahtlemata on levinud soovitus see, et ära mine poodi tühja kõhuga, sest siis ostad kokku rohkem toidukraami ja teed emotsioonil põhinevaid oste. Lisaks tasub valida aeg, mil sul pole väga kiire ning sa pole närvis. Tuleb ju tuttav ette tunne, mil pärast tööpäeva lõppu soovid teha kiired ostud, et võimalikult ruttu koju jõuda, kuid inimesi on palju ja järjekorrad on pikad. Kui sa just ei pea tegema terve nädala oste, siis on variant veel minna poodi vahetult enne sulgemist, mil sooduspakkumisi peagi riknevatele kaupadele on rohkem.

Hulgi ostmine. Sellest on kasu vaid siis, kui jõuad need tooted ka reaalselt ära kasutada, enne kui need halvaks lähevad. Kindlasti tasub vaadata ka tüki- või kilohindu, sest alati ei pruugigi hulgikaupa ostmine palju soodsam olla.

Vaid ühe poe külastamine. Alati ei tule kasuks vaid kodukauplusele truu olemine, vaid mitme poe pakkumistega kurssiviimine. Veidi kulukamaid tooteid, näiteks pesupulbrit või oliiviõli tasub osta soodsamatest kauplustest, kui nende kaubamärk on sama, mida oled harjunud kodupoest ostma. Tihti võib üllatusena tulla, kui palju soodsamalt selle toote mujalt saad.

Poeketi omamärgitoodete põlgamine. Sageli on need saadaval soodsama hinnaga kui muu kaubamärk, mida oled harjunud ostma. Kindlasti võiks anda võimaluse ka poe omamärgitoodetele, sest need ei pruugi olla sugugi kehvemad kui tuntud kaubamärkide tooted.

Ostlemine vaid silmade kõrgusel. Levinud viga on haarata poest esimene kohvi- või müslipakk, mida näed. Sageli paigutatakse just kallimad tooted poekülastaja silmade kõrgusele, et neid rohkem ostetaks ning soodushinnaga tooted on just madalamal. Tasub võtta minut aega ning pakkumisi ja kilohindu võrrelda.

Tähelepanematus kassas. Ka see on eksimus, millele paljud tähelepanu ei pööra. Kassapidajalgi tuleb ette tahtmatuid eksimusi, mistõttu võid maksta mõne toote eest topelt. Ära muutu kassas hajameelseks ning võta alati ostu tõendamiseks tšekk.