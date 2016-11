Kuidas matta lähedast, kui raha pole?

Kui peres pole nelja elujõus meest, siis tuleb maksta ka kirstukandjatele ja hauakaevajatele. Sellele lisandub summa külmkambri kasutamise eest (15-20 eurot ööpäev), kirjutab venekeelne Postimees. Surnukeha ettevalmistamine pole samuti tasuta. Ühesõnaga ühe tagasihoidliku matuse korraldamiseks kulub u 1000 eurot, kuid sageli kasvab see summa pea poole suuremaks.

Kui on olemas säästud, siis saavad lähedased hakkama. Sageli koguvad eakad nö kirsturaha, aga kui elatakse palgapäevast palgapäevani, siis tuleb lähedastel kiiresti leida nõutav summa.

Paljud võtavad matuste korraldamiseks pangast laenu. See raha laekub paari tunni jooksul, kui laenaja vastab panga nõudmistele – on olemas kindel sissetulek ja puuduvad teised laenud. Aga mida teha siis, kui tegu on pensionäri või töötuga?

Venekeelne Postimees uuris SEBlt ja Swedbankilt, kas nad pakuvad soodsa intressiga järelmaksu matuste korraldamiseks. Mõlemad pangad kinnitasid, et sellist teenust neil ei ole ja ei ole ka kavas.

«Meil on olemas reeglid, kuidas sel juhul käituda,» rääkis Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask. Seaduse järgi saavad pärijad kasutada lahkunu vara pärast pärandi avamist, aga kuna pärimisprotsess kestab kuni kolm kuud, lubab pank lähisugulastel jooksvate kulude katteks kasutada kuni 2000 eurot. Seda summat saavad kasutada ühe kuu jooksul pärast surma lahkunu lähisugulased (vanemad, lapsed, abikaasa) ning see maksta välja kuludokumentide alusel. «Seda võib teha kohe, kui on selge, kas lahkunu arvel on raha ja kas tal pole muid kohustusi, mis võiksid raha kasutamist takistada,» ütles Siilivask.

SEB panga pressiesindaja Evelin Allase sõnul tasuvad matusekulud üldjuhul pärijad. Samas on võimalik matusekulud tasuda ka lahkunu rahalistest vahenditest. Selleks, et lahkunu arvelduskontolt oleks võimalik matusekulude tasumiseks raha välja võtta, tuleb koos surmatõendiga pöörduda pangakontorisse. «Oluline on teada, et pangad maksavad surmatunnistuse alusel matusekulude tasumiseks vaid piiratud summa. Seega kui nii pärija kui lahkunu rahalistest vahenditest ei piisa matusekulude tasumiseks on alternatiiv tasuda need laenurahaga,» ütles Allas.

Aga kui lahkunul pole kontol raha, siis ei jää lähedastel muud üle, kui võtta kõrge protsendiga laenu.

Matusekulude tasumiseks väljastavad pangad üldjuhul tarbimislaenu. SEB väljastab väikelaenu maksimaalse tähtajaga viis aastat. Intressimäärad jäävad vahemikku 9-22 protsenti, olles iga kliendi puhul erinevad. «Laenu saamisel on oluline, et kliendil on regulaarne sissetulek ning kohustuste hulk ei läheks tema sissetulekutega võrreldes liiga suureks,» ütles Allas. Kuna iga laenusoovija sissetulekud ja kulud igapäevaseks elamiseks on erinevad, siis vaadatakse igat laenusaajat ning tema laenutaotlust eraldi.

Pealinna ühe suurema matusebüroo juhataja Sven-Erik Nielseni sõnul ei tule järelmaks matuste puhul kõne alla. «Matusepäevaks peab olema makstud, ükskõik mis moel, kas ülekandega, makseterminali kaudu, sularahas või kombineeritud maksega,» kinnitas ta.

Mingit toetust võib saada ka kohalikust omavalitsusest või riigilt. «Põhimõtteliselt on võimalik saada veidi abi, kui matuste korraldaja on vähekindlustatud. Sel juhul tuleb tal pöörduda kohalikku sotsiaalosakonda,» ütles Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse pressiesindaja Maksim Rogalski. Toetuse saamiseks on kaks võimalust. Teine võimalus on pöörduda sotsiaalkindlustusametisse ja taotleda toetust riigilt. Kuid seaduse järgi saab seda toetust vaid inimene, kelle pere on viimase aasta jooksul saanud toimetulekutoetust. 2016. aastal oli selle toetuse suuruseks 65 eurot. Sellest piisab morgi arve tasumiseks, aga kirstu, ka kõige odavama jaoks raha ei jätku.

Pole harvad juhud, kus pärast lähedase matuseid seisab pere silmitsi võlgadega. Ka pole haruldased juhud, kus sugulased keelduvad kadunukest matmast ja seda tuleb teha omavalitsusel. Sel juhul maetakse lahkunu ühishauda, hiljem on võimalik sinna panna nimetahvel.